Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti\'nin kadrosuna dahil oluyor

Başarılı oyuncular Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Bozoklu dizide Giray'ın annesi Heves'i, Pandur da Görkem'in babası Resul'un evleneceği Hacı Asude'yi oynayacak.

02.08.2024 08:01
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezona birbirinden iddialı oyuncularla başlıyor. Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından Şebnem Dönmez ile Servet Pandur dahil oluyor.

GİRAY'IN ANNESİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 23 Ağustos'ta sete çıkacak olan Ketche'nin yönettiği dizinin kadrosuna katılan Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in oynadığı Giray'ın annesi Heves'i oynayacak. Servet Pandur da Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in babası Resul'un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude'ye hayat verecek.

YENİ İSİMLER KADRODA

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, dizide Kıvılcım'ın Meri lakaplı kuzeni Meryem'i oynayacak. Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik ise dizide yayınevi sahibi Cemal'e hayat verecek. Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firuz'u oynayacak. Servet Pandur aynı zamanda Firuz'un annesi olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Batuhan Yüzgüleç
Şebnem Bozoklu
Şebnem Dönmez
Fırat Çelik
Servet Pandur

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Son Dakika Magazin Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdar Yılmaz: Gündeme bak ya. Bizde bu anı bekliyorduk. 4 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Şebnem Dönmez ne yapsa yakışır 1 0 Yanıtla

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