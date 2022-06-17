Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim - Son Dakika
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Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim

17.06.2022 14:10

13 kilo veren Selin Cİğerci, sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ciğerci'nin paylaşımına eşi Gökhan Çıra'nın yaptığı, "Saçından ayağına kadar benim" yorumu dikkat çekti.

Çenesini eriten ve gözlerini yukarı çektiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, düzenli spor ve diyet yaparak tamı tamına 13 kilo verdi. Son zamanlarda fiziğiyle dikkat çeken Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Gökhan Çıra ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

"SAÇINDAN AYAĞINA KADAR BENİM"

Şimdilerde tatil sezonunu açan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci, son olarak plajda renkli bikinisiyle çektirdiği videoyu yayınladı. Ciğerci'nin paylaşımına eşi Gökhan Çıra'dan yorum gecikmedi. Çıra, eşinin paylaşımına "Saçından ayağına kadar benim" yorumunu yaptı.

Bikinili videosunu yayınlayan Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yorum: Saçından ayağına kadar benim
Bikinili videosunu yayınlayan Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yorum: Saçından ayağına kadar benim
Bikinili videosunu yayınlayan Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yorum: Saçından ayağına kadar benim
Bikinili videosunu yayınlayan Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yorum: Saçından ayağına kadar benim
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim - Son Dakika
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