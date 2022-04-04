Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks - Son Dakika
Üye Girişi

Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks

04.04.2022 20:23

Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten lüks araçlı konvoyla çıkarttığı görüntüler büyük tepki çeken Selin Ciğerci, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ciğerci, "Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markaları yüzünden... Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik kararı aldığı Gökhan Çıra'yı tezkeresinde askerlik yaptığı birlikten lüks araçlı konvoyla çıktığı görüntüler gündem olmuştu. Diğer aileler dışarıda beklerken Ciğerci'nin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da inceleme başlattı.

"ÇOK AYIP ŞEYLER BUNLAR"

Konuya ilişkin TV100'e konuşan Selin Ciğerci, "O kadar konuları çarpıttılar ki... İçeride bir tek biz yoktuk. İçeride arabası olan aileler de vardı dışarı da arabası olmayan aileler de vardı. Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki annesi de babası da çok üzgünler. Resmen, 'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar" diye konuştu.

"NE YAPABİLİRİZ, ARABALARIMIZ LÜKS"

Açıklamalarının devamında ise Ciğerci, "Gökhan da çok üzüldü. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markaları yüzünden... Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" dedi.

Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks

GÖKHAN ÇIRA DA AYRIMCILIK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks

MSB AÇIKLAMASI

Tepki çeken görüntülerin ardından MSB de harekete geçti. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
YORUMLAR
500
'Arabalarımızın markası böyle' diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz 'Arabalarımızın markası böyle' diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz O Görüntü Sonrası Başları Dertte! Savunması Şoke Etti! O Görüntü Sonrası Başları Dertte! Savunması Şoke Etti!

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Tragger, Vatan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks - Son Dakika


Son Dakika
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
19:36 Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu
18:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! Fiyatından dolayı dilimle satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 20:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement