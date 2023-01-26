Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı - Son Dakika
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı

26.01.2023 10:19

Gökhan Çıra dün yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra evli oldukları dönemde çocuk sahibi olmak istediklerini ve bebeklerine "Saadet Serenay" ismini koyacaklarını defalarca dile getirmişti. Selin Ciğerci, Çıra'nın "Baba oldum" paylaşımına "Pes" diyerek tepki gösterirken, dün Instagram'da bebek için açılan "Saadet Serenay Çıra" hesabını takibe alması kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra'nın dün sosyal medya hesabından bir kız bebeğiyle fotoğraf paylaşarak baba olduğunu duyurması magazin basınına bomba gibi düştü. Ciğerci'nin "Pes" diyerek tepki göstermesinin ardından yaptığı hamle dikkat çekti.

BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı. Selin Ciğerci ise Çıra'nın paylaşımının ardından Instagram hesabından "Pes" diye paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 'Kızım' diye paylaştığı bebeğe açılan hesabı takibe aldı

SAADET SERENAY ÇIRA HESABINI DİKKAT ÇEKTİ

Ciğerci, daha önce İngiltere'de çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ve bebeklerine "Saadet" ismini vereceklerini söylemişti. Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'nın "kızım" diye paylaştığı bebeğe açılan "Saadet Serenay Çıra" isimli bir hesabını takibe alması dikkat çekti. Öte yandan Çıra da aynı hesabı takip ediyor.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 'Kızım' diye paylaştığı bebeğe açılan hesabı takibe aldı

ÇOCUK SORULARINA TEK CÜMLELİK CEVAP

Dün akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Selin Ciğerci, "Allah analı babalı büyütsün. Gökhan'la barışmam mümkün değil. Bekar ve kendi halimle inanılmaz mutluyum" demekle yetindi.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 'Kızım' diye paylaştığı bebeğe açılan hesabı takibe aldı
Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" paylaşımına Selin Ciğerci'den tepki: Pes Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
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Baba olduğunu ilan eden Gökhan Çıra'ya eski eşi Selin Ciğerci'den tek kelimelik tepki Baba olduğunu ilan eden Gökhan Çıra'ya eski eşi Selin Ciğerci'den tek kelimelik tepki Gökhan Çıra'nın 'Baba oldum' paylaşımına Selin Ciğerci'den tepki: Pes Gökhan Çıra'nın 'Baba oldum' paylaşımına Selin Ciğerci'den tepki: Pes

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 'Baba oldum' diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı - Son Dakika
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