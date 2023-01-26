Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra'nın dün sosyal medya hesabından bir kız bebeğiyle fotoğraf paylaşarak baba olduğunu duyurması magazin basınına bomba gibi düştü. Ciğerci'nin "Pes" diyerek tepki göstermesinin ardından yaptığı hamle dikkat çekti.
Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı. Selin Ciğerci ise Çıra'nın paylaşımının ardından Instagram hesabından "Pes" diye paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Ciğerci, daha önce İngiltere'de çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ve bebeklerine "Saadet" ismini vereceklerini söylemişti. Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'nın "kızım" diye paylaştığı bebeğe açılan "Saadet Serenay Çıra" isimli bir hesabını takibe alması dikkat çekti. Öte yandan Çıra da aynı hesabı takip ediyor.
Dün akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Selin Ciğerci, "Allah analı babalı büyütsün. Gökhan'la barışmam mümkün değil. Bekar ve kendi halimle inanılmaz mutluyum" demekle yetindi.Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" paylaşımına Selin Ciğerci'den tepki: Pes Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
Son Dakika › Magazin › Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın 'Baba oldum' diye paylaştığı bebeğin Instagram hesabını takibe aldı - Son Dakika