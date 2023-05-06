Selin İmer, konser sırasında eşi Mustafa Ceceli'nin imdadına koştu! Sahnede kıyafetinden rahat edemeyen Ceceli'nin ceketinin yırtmacını yıttı - Son Dakika
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Selin İmer, konser sırasında eşi Mustafa Ceceli'nin imdadına koştu! Sahnede kıyafetinden rahat edemeyen Ceceli'nin ceketinin yırtmacını yıttı

06.05.2023 12:45

Dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, ceketinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. Eşini konserde yalnız bırakmayan Selin İmer ise rahatsızlığı fark edince eşini sahnede yanına çağırarak ceketini yırttı. Ceceli durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken konsere gelenler de kahkahaya boğuldu.

Yoğun bir konser maratonu olan Mustafa Ceceli, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşadı. 2017 yılında Selin İmer ile dünyaevine girdikten sonra kıyafetlerine müdahale etmediğini ve kendisini eşinin giydirdiğini söyleyen Ceceli, konser esnasında ceketinden dolayı zor anlar yaşadı.

EŞİNİN CEKETİNİ YIRTTI

Eşinin rahatsızlığını fark eden Selin İmer ise sahneye yaklaşarak Mustafa Ceceli'yi yanına çağırdı. Eşinden arkasını dönmesini isteyen Selin İmer, ceketin yırtmacını yırtarak açtı. Ne olduğunu anlayamayan Ceceli'nin şaşkınlığını yüzüne yansırken konsere gelenler de gülmeden kendini alıkoyamadı. Ünlü isim, eşinin hamlesinden sonra şarkılarını seslendirmeye devam etti.

MUSTAFA CECELİ: EŞİM BENİ GİYDİRİYOR

Mustafa Ceceli daha önce yaptığı bir açıklamada kıyafetlerini eşinin belirlediğini söyleyerek "Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız" denilmesi üzerine "Önceden hazırlanacağım zaman, gardırobun önüne geçer, öyle bakardım. Ne giyeceğim diye, hep kararsızdım. Ama Selin'le evlendikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağ olsun eşim beni giydiriyor" demişti.

Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı
Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı
Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı
Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı
Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı
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Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı

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Son Dakika Magazin Selin İmer, konser sırasında eşi Mustafa Ceceli'nin imdadına koştu! Sahnede kıyafetinden rahat edemeyen Ceceli'nin ceketinin yırtmacını yıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin İmer, konser sırasında eşi Mustafa Ceceli'nin imdadına koştu! Sahnede kıyafetinden rahat edemeyen Ceceli'nin ceketinin yırtmacını yıttı - Son Dakika
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