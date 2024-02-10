Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı - Son Dakika
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Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı

Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen\'e kaptırdı

MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.

10.02.2024 08:56  Güncelleme: 09:17
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Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı
Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: Serdar şu an zor günler geçiriyor ve bunu herkes biliyor serdara yanaşacak kadın kesinlikle maddi çıkar yada medya önünde olmak için yanaşır 6 1 Yanıtla
  • Murat: Doğru haber değil bu inanmayın yalan yanlış haber yapmayın 3 4 Yanıtla

Serdar Ortaç, Ünlüler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı - Son Dakika


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