Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen\'e kaptırdı

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Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.