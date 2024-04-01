Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemişti. Akçıl'ın İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından yaptığı paylaşıma Seren Serengil'den tepki gecikmedi.
Daha önce yaptığı "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a" açıklamasıyla çok konuşulan Sinan Akçıl, sandıkların açılmasıyla Instagram hesabından paylaşım yaparak "Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'. Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun. Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığı için Sinan Akçıl'ın tepkisini çeken Seren Serengil, paylaşıma sessiz kalamadı. Akçıl'ın paylaşımını Instagram hesabından yayınlayan Serengil, "Ya ne dönek bir adamsın. Düne kadar Kurum diyordun. Ben Ekrem Bey'i destekledim diye 'Acıyorum bu kıza' diyordun ne oldu? Kurum'a bir beste yap bu kadar bez afişi boşa gitmesin. Sana gelince çok şişmanlamışsın ama karakter hala çok zayıf" dedi.
Son Dakika › Magazin › Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın - Son Dakika
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılarak Ankara Etimesgut'tan CHP adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci oldu.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Ünlü isimler de oy kullanmak için sandığa gitti. Cem Yılmaz yine güldürdü, İlker Aksum pusulayı katlarken zorlandı.
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara "Oy ver" çağrısı yapmayı ihmal etmedi.
Zeynep Bastık, Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna oy kullanmak için gitti ancak sıra beklemek istemeyince asistanını gönderdi. Bir süre sonra tekrar okula gelen Bastık, oyunu kullandı ve basına açıklama yaptı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da ise o anlara sessiz kalamayarak "Yakışmış" dedi.
Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasının fazla olması nedeniyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Asistanı beklerken bir süre sonra tekrar okula gelen Bastık, oy kullanarak görevini tamamladı.
Yerel seçimler için oyunu kullanmak üzere okula giden şarkıcı Zeynep Bastık, sıranın uzun olması sebebiyle okuldan ayrıldı ve asistanını sırada bekletti. Bir süre sonra okula dönen Bastık, oyunu kullandıktan sonra basına, "Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)