Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti

İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de devam ediyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya da oyunu vermek için okula gitti.
Güzelliğiyle her fırsatta dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyuncu, okula giderken Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giydi. Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Sarıkaya "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi. Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarıyla konuşan Sarıkaya, "İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG'nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran'ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG'nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonunu çektik bile. Onu duymuşsunuzdur. Oyunculardan; Meriç Aral, Metin Aktürger, Hakan Kurtaş, Efe Tuncer ve Esra var" dedi.
Sarıkaya, Tokyo tatili ile ilgili de, "Orada anlaşmak çok güçtü gerçekten. Çevirici programlar çok yardımcı oldu. Öyle hayat var orda. Her şeyi yazıyorsun, çeviriyorsun sonra gösteriyorsun. Ancak İstanbul'u hiçbir şeye değişmem. İstanbul manyak bir yer. Nereye gidersem gideyim buraya döndüğümde 'oh be' diyorum. Burası kadar güzel bir yer gördüm mü bilmiyorum. Daha bir sürü görülecek yer var tabii ki. İstanbul dışında hakikatten bilmiyorum da yaşamak ise söz konusu olan İstanbul dışında istemezdim ama ben Avrupa'yı severim. Daha küçük yerleşim yerleri severim" diyerek sözlerini tamamladı.
Serenay Sarıkaya'nın formayla okula gittiği anlara kayıtsız kalamayan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, "Yakışmış' yorumunu yaptı.
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
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Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Asistanı beklerken tekrar okula gelen Bastık, oy kullanarak açıklama yaptı.
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