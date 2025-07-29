Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy\'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Bülent Ersoy, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Lüks yaşam tarzı ve gösterişli harcamalarıyla sık sık konuşulan Ersoy, bu kez kişisel bir alacak meselesini milyonların gözleri önünde paylaştı.

BÜLENT ERSOY 16 BİN TL'NİN PEŞİNDE

Instagram hesabından iki ayrı banka dekontu paylaşan Ersoy, ismini de açıkça belirttiği bir kişiye 16 bin TL borç verdiğini ve bu paranın hala geri ödenmediğini açıkladı. Diva, söz konusu kişiye seslendiği gönderisinde şu ifadeleri kullandı, "Dekontlarıyla da sabit olduğu üzere, talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz."

"YALVAR YAKARDINIZ, BEN DE ACIDIM"

Paylaşımında duygusal manipülasyona maruz kaldığını ima eden Ersoy, şu sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi, "Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek söylediniz. Sadece insani duygularla, acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak."

Diva, açıklamasını belgelerle de destekleyerek banka transfer dekontlarını da paylaştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE KALDIRILDI

Bülent Ersoy'un alacak meselesini sosyal medyada ifşa etmesi kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Takipçileri arasında tartışma yaratırken, paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine gönderi Diva'nın resmi hesabından silindi.

EŞSİZ YATIRIMLARA SAHİP

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:

• İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

• Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar

• İstanbul Fenerbahçe'de sauna

• Antalya Fethiye'de benzin istasyonu

• 30 metrelik lüks yat

• Kiraya verdiği vinç ve dozerler