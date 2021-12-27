Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat, uzun süredir Tolgahan Yıldız ile ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan şarkıcı, sevgilisine kadın arkadaşından gelen fotoğrafları görünce öfkeden deliye döndü.

"BENİM İÇİN BU İLİŞKİ BİTMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Polat, "Benim erkek arkadaşım dediğim insana kız arkadaşı, kankası çıplak fotoğraf atamaz arkadaş. Bunu da hiçbir kadın kabul etmez. 'Kadın zaten öyle bir kadın, benim ne suçum var?' diye bir şey yok. Sen yüz vermişsin demek ki diye bir şey var. Ben bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilim. Milletin g..ünü başını görmek zorunda değilim. Bu senin tanımadığım biri olsa yine sıkıntı değil ama senin arkadaşın. Bu ne hadsizlik? Bu ne ahlaksızlık? Bu bana yapılan saygısızlık benim için güvensizliktir! Benim için bu ilişki bitmiştir. Ortada bir yanlış var, hala bir de kendini savunmaya çalışıyorsun. Ben öyle ilişkim yürüsün diye her b... affeden tiplerden değilim. Bunu da senin burnunda fitil fitil getiririm" dedi.

"KAFASINI DUVARA SÜRTSEM ŞİDDET Mİ OLACAK?"

Sinirlerine hakim olamayarak yeni bir paylaşım daha yapan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "O kadar sinirliyim ki bir kadın ilişkisi olan bir adama neden çıplak fotoğraf atara arkadaş ya. Bir de çocuk gelişimcisi bir kadın. Bu ne cüret. Hadsizliğe sinirliyim! Rezil rüsva edesim var buradan. Adamın rahatlığı... 'Ben görmedim bir yerlerini, bakmadım bile valla' demesi. Ulan o kadın nasıl cesaret buluyor buna demezler mi adama! Duvara kafasını sürtsem, soyuna sopuna küfür etsem şimdi şiddet mi olacak bu yani? Bazı insanlara hanımefendilik, insanlık yaramıyor. Bundan sonra görüşürüz. Anlaşıldı özlediniz siz eski Ebru'yu."