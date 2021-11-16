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Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı

16.11.2021 23:00
Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerine devam ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeni, aşka geldiği anı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, geçtiğimiz hafta ilişkilerine bir şans daha vermişti.

BEĞENİ YAĞDI

Mısırlı yatırımcı sevgilisiyle bir davete katılan Şeyma Subaşı aşka geldi. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anı Instagram'dan paylaştı. Subaşı, kareye, "Hey sen" yazarak kalp emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle öpüştüğü anlar;

Aşka gelen Şeyma Subaşı'ndan olay paylaşım
Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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