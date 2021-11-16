Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, geçtiğimiz hafta ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Mısırlı yatırımcı sevgilisiyle bir davete katılan Şeyma Subaşı aşka geldi. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anı Instagram'dan paylaştı. Subaşı, kareye, "Hey sen" yazarak kalp emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle öpüştüğü anlar;
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin