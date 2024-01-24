 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

24.01.2024 - 07:46,  Güncelleme: 07:50
Abone Ol

Başrollerini Öykü Karayel, İlker Kaleli, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı.

ADI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'dan sonran Kara dizisi için de final kararı aldı. Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

DİZİLERİN FİŞLERİ ÇEKİLDİ

Yeni yılda reytingleri inceleyen kanallar, diziler için peş peşe final kararı almıştı. Kanal D'den Dilek Taşı, Show TV'den Ne Gemiler Yaktım, ATV'den Yıldızlar Bana Uzak ve TV8'den Aşka Düşman dizileri için final kararı çıkmıştı. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Aile dizisi de anlaşmalı gereği gelecek hafta 30. bölümle final yapacak.

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor
Show TV\'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
YORUMLAR (1)
  • UğuR DURAN: Dizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler: 1- Konu halkın ilgisini çekecek 2- Baş rol oyuncuları halkın gözünde parlamış yıldızlar olacak 3- Figüranları bile oyunculuk yapmayı bilecek 4- Reklamı çok önceden dönmeye başlayacak 5- İzleyicisi yüksek bir kanalda çekilecek Yanıtla 4 3

Bennu Yıldırımlar, İlker Kaleli, Öykü Karayel, Kara, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement