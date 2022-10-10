Ünlü aşrkıcı Sibel Can ve Hakan Ural dün akşam hayatlarının en mutu gününü yaşadı. İkilinin 1992 yılında dünyayagelen oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.
Bodrum'da gerçekleşen düğün törenine Sibel Can ve Hakan Ural'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Nikah sırasında yeşil bir elbise giyen Sibel Can, düğün sonrası yapılan parti için kolları tüylü pembe elbise tercih etti. Mutluluğu her hareketinden okunan Sibel Can düğününün ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde adeta kurtlarını döktü.
Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans etti. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı için "Kayınvalide gelini gölgede bıraktı" tarzında yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu - Son Dakika