Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu - Son Dakika
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Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu

10.10.2022 10:05

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile Bodrum'da hayatını birleştirdi. Sibel Can, oğlunun düğününde müzik eşliğinde adeta döktürdü.

Ünlü aşrkıcı Sibel Can ve Hakan Ural dün akşam hayatlarının en mutu gününü yaşadı. İkilinin 1992 yılında dünyayagelen oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile mutluluğa "Evet" dedi. Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

SAHNEYE ÇIKIP DANS ETTİ

Bodrum'da gerçekleşen düğün törenine Sibel Can ve Hakan Ural'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Nikah sırasında yeşil bir elbise giyen Sibel Can, düğün sonrası yapılan parti için kolları tüylü pembe elbise tercih etti. Mutluluğu her hareketinden okunan Sibel Can düğününün ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde adeta kurtlarını döktü.

Kayınvalide gelini gölgede bıraktı! Sibel Can oğlunun düğününde döktürdü

GELİNİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans etti. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı için "Kayınvalide gelini gölgede bıraktı" tarzında yorumlar yaptı.

Kayınvalide gelini gölgede bıraktı! Sibel Can oğlunun düğününde döktürdü
Kayınvalide gelini gölgede bıraktı! Sibel Can oğlunun düğününde döktürdü
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Hakan Ural, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu - Son Dakika
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