Efsane dizi Sihirli Annem'in küçük Kerem'i nikah masasına oturdu! İşte oyuncusunun eşi - Son Dakika
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Efsane dizi Sihirli Annem'in küçük Kerem'i nikah masasına oturdu! İşte oyuncusunun eşi

03.05.2023 16:18

Yıllar önce yayınlanan efsane dizi Sihirli Annem'de canlandırdığı küçük Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda sevgilisi İren Doğan'la nikah masasına oturdu. Cedolin'in eşi İrem Doğan hem güzelliği hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir döneme damga vuran ve çocukları ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayat veren Michele Cedolin, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

ARALIK AYINDA NİKAH MASASINA OTURDU

O dönemin çocuk yıldızları arasında gösterilen Michele Cedolin, yıllar içinde kariyerini farklı yöne kaydırdı. Yıllar sonra Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak kendini gösteren Michele Cedolin programda evlenme teklifi ettiği İrem Doğan ile hayatını birleştirdi. Aralık ayında nikah masasına oturan Michele Cedolin eşinin güzelliği ile gündemde.

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR

İrem Doğan Cedolin, 5 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından eşiyle olan seyahatlerini ve özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Cedolin'in güzelliğine ise takipçileri kayıtsız kalmıyor.

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı

İşte İrem Doğan Cedolin'in paylaşımlarından bazıları;

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
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Sihirli Annem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsane dizi Sihirli Annem'in küçük Kerem'i nikah masasına oturdu! İşte oyuncusunun eşi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane dizi Sihirli Annem'in küçük Kerem'i nikah masasına oturdu! İşte oyuncusunun eşi - Son Dakika
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