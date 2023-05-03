Efsane dizi Sihirli Annem'in küçük Kerem'i nikah masasına oturdu! İşte oyuncusunun eşi

Bir döneme damga vuran ve çocukları ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayat veren Michele Cedolin, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

ARALIK AYINDA NİKAH MASASINA OTURDU

O dönemin çocuk yıldızları arasında gösterilen Michele Cedolin, yıllar içinde kariyerini farklı yöne kaydırdı. Yıllar sonra Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak kendini gösteren Michele Cedolin programda evlenme teklifi ettiği İrem Doğan ile hayatını birleştirdi. Aralık ayında nikah masasına oturan Michele Cedolin eşinin güzelliği ile gündemde.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR

İrem Doğan Cedolin, 5 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından eşiyle olan seyahatlerini ve özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Cedolin'in güzelliğine ise takipçileri kayıtsız kalmıyor.

İşte İrem Doğan Cedolin'in paylaşımlarından bazıları;