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Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

06.11.2021 12:43
Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Magazin dünyasında son 24 saatte neler oldu? Demet Şener 2 ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı, Brezilyanın ünlü şarkıcısı ve arkadaşları uçak kazası geçirdi gibi olayların yer aldığı son dakika magazin turuna bu sayfadan erişebilirsiniz.

Magazin dünyasında son 24 saatte kim kiminle, nerede görüntülendi? Magazin dünyasında oyuncu Nihal Yalçın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi, Hakan Ural hastalığı için dua çağrısında bulundu gibi olayların yer aldığı son dakika magazin turuna bu sayfadan erişebilirsiniz.

DEMET ŞENER YENİ SEVGLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Ocak ayında Cenk Küpeli ile boşanan Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ikili, Kapodokya'da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Şener'in parmağındaki tektaş yüzük ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

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BREZİLYALI ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Buenos Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçakta beraber bulunduğu yapımcı, şarkıcının amcası ve danışmanı da yaşamını yitirdi.

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ESRA EROL'UN PROGRAMINDA ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Esra Erol'un programına çıkan evli ve 2 çocuk annesi Gülten Hanım, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıkladı. Sevgilisi Ramazan ve eşini istemediğini belirten Gülten Hanım, "Bana sahip çıkın" diyerek Esra Erol'dan yardım talebinde bulundu.

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HAKAN URAL SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Hastalanan ünlü sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua etmelerini istedi. Sağlık durumu hakkında konuşurken tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

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OYUNCU NİHAL YALÇIN SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilim sonrası uzun süre konuşulan Nihal Yalçın, haftalar sonra ilk kez objektiflere takıldı. Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülendi.

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Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları - Son Dakika Magazin


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