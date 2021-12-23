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Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi

23.12.2021 15:29

Son dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan usta isim, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Şarkıları ile bir döneme damga vuran Faruk Tınaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 65 yaşındaki usta sanatçı, bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

İBO SHOW'A KATILMIŞTI

Geçtiğimiz şubat ayında İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve sevilen şarkılarını seslendiren Faruk Tınaz ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti.

Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi

Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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