"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi - Son Dakika
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"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi

07.12.2022 12:05

Geçirdiği estetik operasyonlarla farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker şimdilerde değişimiyle ön plana çıkıyor.

ZAMANA ESTETİKLE KARŞI KOYDU

Kumral saçlı, yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker de zamanla estetik furyasına kendisini kaptırmış. Şimdi 48 yaşında ve bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcının yeni imajı hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılansa da da zamana karşı koymanın bir yolu da değişiklik. Hele de şov dünyası içindeyseniz.

'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi

"ESKİ HALİN DAHA GÜZEL"

Zaman zaman eski önceki ve sonraki hallerini paylaşan ünlü şarkıcıya hayranları "Eski halin çok daha güzel" diyerek ünlü şarkıcıya serzenişte bulundu. İşte Pınar Dİlşeker'in geçmişten bugüne değişimi;

'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi
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Pınar Dilşeker, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Şinanari' adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi - Son Dakika
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