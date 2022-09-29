Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor - Son Dakika
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Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor

29.09.2022 17:25

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağıyla yaptığı paylaşıma takipçileri yorum yağdırdı. "Kız tüm için görünüyor" yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk ekranlarında çalıştığı sırada sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla gündeme gelen ve dans videosunun gündem olmasının ardından kanalla yollarını ayıran ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, yayınlarına dijital mecra üzerinden devam ediyor.

YAPTIKLARI OLAY OLUYOR

Sarıoğlu'nun hem yeni formattaki performansı hem de zaman zaman verdiği demeçler, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Sıkı bir takipçi kitlesi bulunan Sarıoğlu, bu sefer de transparan kazağı nedeniyle gündeme geldi.

"KIZ TÜM İÇİN GÖRÜNÜYOR"

Sarıoğlu'nun pembe kazağının içerisinde giydiği lacivert sutyeninin görünmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. O yorumlardan en dikkat çekeni ise, "Kız tüm için görünüyor" yorumu oldu.

İşte Sarıoğlu'nun o pozları:

Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor
Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor
Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor


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Hande Sarıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor - Son Dakika


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