Habertürk ekranlarında çalıştığı sırada sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla gündeme gelen ve dans videosunun gündem olmasının ardından kanalla yollarını ayıran ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, yayınlarına dijital mecra üzerinden devam ediyor.
Sarıoğlu'nun hem yeni formattaki performansı hem de zaman zaman verdiği demeçler, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Sıkı bir takipçi kitlesi bulunan Sarıoğlu, bu sefer de transparan kazağı nedeniyle gündeme geldi.
Sarıoğlu'nun pembe kazağının içerisinde giydiği lacivert sutyeninin görünmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. O yorumlardan en dikkat çekeni ise, "Kız tüm için görünüyor" yorumu oldu.
İşte Sarıoğlu'nun o pozları:
Son Dakika › Magazin › Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor - Son Dakika