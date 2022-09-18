Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor - Son Dakika
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Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor

18.09.2022 17:23

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, uzun süredir gerilim yaşadığı sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Ronay, Erbil'in TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalıştığını öne sürerek, "Siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbil'in kendisine dava açmasının ardından Ronay da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"YENİ DİLENCİNİZ HAYIRLI OLSUN TÜRKİYE" DEMİŞTİ

Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında ortalığı sallayacak iddia

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında ortalığı sallayacak iddia

"KİMSENİN SAYGINLIĞINA ZARAR VERMEDİM"

Ece Ronay ise bu konuda kendini tutamadı. Ronay Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.

ORTALIĞI SALLAYACAK İDDİA

Ronay hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" dedi.

Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında ortalığı sallayacak iddia
Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında ortalığı sallayacak iddia
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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor - Son Dakika
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