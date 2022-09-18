Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbil'in kendisine dava açmasının ardından Ronay da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"YENİ DİLENCİNİZ HAYIRLI OLSUN TÜRKİYE" DEMİŞTİ

Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KİMSENİN SAYGINLIĞINA ZARAR VERMEDİM"

Ece Ronay ise bu konuda kendini tutamadı. Ronay Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.

ORTALIĞI SALLAYACAK İDDİA

Ronay hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" dedi.