Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından dün akşam dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Söz konusu paylaşımlarda, spiker Buket Aydın'ın bir dönem patronu olan Demirören Holding'in sahibi Yıldırım Demirören'le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

2009'DA CNN TÜRK'E ADIM ATTI

Gündem yaratan açıklamaların ardından Aydın'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. 1985 yılında Bursa'da doğan Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamlayan Aydın, aynı zamanda spikerlik ve sunuculuk kurslarına katılarak eğitimini sürdürdü. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalında işe başlayan Buket Aydın, spor bülteni, sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Aydın, 2009 yılında ise CNN Türk'te haber sunuculuğu yaptı.

KANAL D HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA KADAR YÜKSELDİ

2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın, 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu yaptı. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir.

2020'DE DEMİRÖREN GRUBU'NDAN İSTİFA ETTİ

9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurdu. 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürüyor. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi.

İLİŞKİLERİYLE DE GÜNDEM OLDU

Zaman zaman özel hayatı ile de gündem olan ünlü spiker, 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlendi. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanan Aydın daha sonra da Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le bir ilişki yaşadı.