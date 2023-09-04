Yeşim Salkım, tartıştığı Buket Aydın'a bu sefer de ''Metres'' diyerek yüklendi - Son Dakika

Yeşim Salkım, tartıştığı Buket Aydın'a bu sefer de ''Metres'' diyerek yüklendi

Yeşim Salkım, tartıştığı Buket Aydın\'a bu sefer de \'\'Metres\'\' diyerek yüklendi
Son Güncelleme: 04.09.2023 16:11

Buket Aydın ve Yeşim Salkım arasında başlayan tartışma eski konuların gündeme getirilmesiyle iyice alevlendi. Aydın'ı sert sözlerle eleştiren Salkım, 'Bak kızım ben aldatırım, boşarım senin gibi hemcinsimin kocalarına göz koymam. Evlenirim, ayrılırım metres olmam kredi kartlarımı başkaları ödemez'' diyerek ateş püskürdü.

Dün yaptığı bir paylaşımda Ebrar Karakurt'un bazı davranışlarını eleştiren Buket Aydın'ın sözleri Yeşim Salkım'ı sinirlendirdi. İkili arasında başlayan tartışmada eski konulara gündeme getirilince Salkım'dan "Metres" göndermeli bir paylaşım daha geldi.

AYDIN: SPOR HOCASIYLA TERLEMEDİM, SPOT IŞIKLARI İLE TERLEDİM

Buket Aydın, tartışmanın başında Yeşim Salkım'ın bir dönem evli olduğu Hakan Uzanspor hocasıyla aldattığı iddiasını hatırlatarak "Ebrar'ın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz. Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim. Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler" dedi.

SALKIM: SENİN GİBİ HEMCİNSİMİN KOCALARINA GÖZ KOYMAM, METRES OLMAM

Aydın'ın bir dönem Emir Sarıgül ile yaşadığı aşka atıfta bulunan Salkım, "Bak kızım ben aldatırım, boşarım senin gibi hemcinsimin kocalarına göz koymam. Evlenirim, ayrılırım, metres olmam, kredi kartlarımı başkaları ödemez. Eski kayınpederin Sarıgül'e sor iyi tanır beni. Hazır Erol Köse'ye de sor, o da iyi bilir nede olsa Hakan Uzan'ın sırdaşıydı. Yakın ilişkilerini takip eden bir de seninkilerin adı belli yazsana şuraya şu hocanın adını bende bileyim hayır çok var bende. Bekar yalnız benimkiler evli yok içlerinde ter muhabbetine gelince kiminle ne kadar terledin ben bilemem üzerine alınman. Kimin işi iyi bildiğini gösteriyor sepetlenmeğe gelince onu da TV yöneticilerine soralım daha doğru bilgi alırız yaşın küçük ama marifetin büyük" ifadelerini kullandı.

Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi

NE OLDU?

Dün yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'un davranışlarını eleştiren Buket Aydın, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" deyince Yeşim Salkım da "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi? En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" ifadelerini kullandı.

Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi

İHANET İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Şarkıcının paylaşımının ardından cevap veren Buket Aydın ise yıllar önce Salkım'ın eşi Hakan Uzan'ı spor hocasıyla aldattığı yönündeki bir haberi yayınlayarak şunları söyledi: "Ebrar'ın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz. Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim. Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler."

DAVA AÇACAK

İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenince Yeşim Salkım da Aydın'ın Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyi hatırlattı. Aydın'a cevap veren Salkım, "Bak kızım iyi oku hangisi doğru tüm star ve telsim çalışanları iyi biliyor sen şimdi o dönemin yöneticilerinden tanıdığın varsa ki var ben biliyorum sor bakalım çünkü mahkemede lazım olacak hepinize. Ben Emir Sarıgül'ün karısına benzemem ya da diğerlerinin... Sonuna kadar giderim çünkü Allah'tan başka kimseye hesap vermedim, vermeyeceğim o kalın kafana sokacaksın bunları savaş mı istiyorsun hodri meydan gel bakalım kim daha temiz. Ben sepetlenmem, sepetletirim arkana aldığın o trollere sakın güvenme itle yatan bitle kalkarmış" dedi.

Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi
Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi
Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi
Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi
Sular durulmuyor! Yeşim Salkım bu sefer de Buket Aydın'a 'Metres' diyerek yüklendi

Yeşim Salkım, Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım, tartıştığı Buket Aydın'a bu sefer de ''Metres'' diyerek yüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşim Salkım, tartıştığı Buket Aydın'a bu sefer de ''Metres'' diyerek yüklendi - Son Dakika
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