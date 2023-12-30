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Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında - Son Dakika
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Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Dün akşam Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinden sonra küfürlü video yayınlayan sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, gözaltına alındı.

30.12.2023 - 15:59,  Güncelleme: 16:02
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan krizin ardından küfür içerikli bir video yayınlayan fenomen Azad Yılmaz hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındı.

"BAŞKA HALKLARA HAKARET EDEN VE DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILAYANLAR ADALETE TESLİM EDİLECEK"

Fenomenin gözaltına alınmasının ardından X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.

Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
YORUMLAR (1)
  • Kamuran Sertkaya: ağzına sağlık Yanıtla 36 31

Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında - Son Dakika
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