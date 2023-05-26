Survivor 2023 hayallerine veda eden isim Aziz oldu

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği TV8'in iddialı yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Aziz, Cansu ve Nefise arasında yapılan oylamada bir isim adaya veda etti.

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Survivor'da, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Yusuf oldu ve Aziz'in adını verdi. Survivor'ın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu ise kazanan yine Yusuf oldu bu sefer de Cansu'nun adını verdi. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür ise Nefise'yi eleme alayı yaptı.

AZİZ ELENDİ

Seyirciler arasında gerçekleştirilen SMS oylamasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Aziz oldu. Cansu ve Nefise gözyaşlarına hakim olamazken Aziz ise veda konuşmasıyla dikkat çekti.

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN OLMADIM"

Daha önce defalarca kez Asena ile tartışan Aziz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu benim son konuşmam olacağı için çok konuşursam kızmayın bana. Elimden geldiğince sadeleştireceğim. Çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Çünkü burada inanılmaz mücadeleler verdim. İlk haftadan beri iyi anlaşamadığım çok insan oldu. Hayatımda ilk defa istenmediğim bir yerde bu kadar uzun kaldım. Beni hayatında istemeyen insanlar gördüğümde arkamı çıkar giderim. Ama Survivor'da insanlar seni istemedikçe daha fazla karşılarında durmak gerekiyordu. Ben bunu yaptım. Beni sevmiyorlar diye gitmeyi bir an olsun aklıma getirmedim. Oyunları bozdum, konseyleri bozdum, adayı bozdum. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Çok kötü anlarım da oldu çok güzel anlarım da oldu. Nefise gibi, Cansu gibi kalbinin iyiliğine inandığım insanlardan güç aldım. Çok şey öğrendim."

"ASENA BİR GENÇ KIZA ŞİDDET UYGULADI"

"Ben Survivor'dan önce çok korkusu olan biriydim, Survivor bana cesur olmayı öğretti. Hikayesi kalan arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. Belki şu an içinin yağları eriyenler var ama hiç umurumda değiller ve hiçbir zaman umurumda olmadılar. Asena bana defalarca kez 'kötü kalplisin' demişti. Ben de ona 'Bu çok büyük bir yorum' demiştim. Onun da kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum. Ama bu yıl Survivor'da en büyük kötülüğü o yaptı. Bir genç kıza şiddet uyguladı. Psikolojisini bozdu, Survivor hayallerine veda etmesine sebep oldu. Özellikle Nefise'ye ve Cansu'ya asla pes etmemelerini söylüyorum. Burası kurtlar sofrası artık. En az ikisinden birisini final koltuğunda görmezsem çok fena hesap sorarım."