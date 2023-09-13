Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi, rakiplerine şimdiden meydan okudu. Yeni sezon için herkesin iyi hazırlanması gerektiğini söyleyen Turabi, "Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" diyerek herkese meydan okudu.

"HOLLYWOOD HAYATIMI BIRAKIP GELECEĞİM"

Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada kendisi heyecanlandırmayan bir yarışmada yer almayacağını söyleyen Turabi, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yurt dışında tedavi gören Çamkıran, Acun Ilıcalı'dan gelen Survivor teklifini kabul etti. Instagram hesabından rakiplerine meydan okuyan Turabi, "Valla Acun abi beni aradığın zaman, sağlığımdan dolayı aldığım ilaçların etkisinden de olsa gerek Survivor All Star'ı, finalden sonra da gençliğimden beri hayalim olan Acun Firarda'yı, Turbo Firarda olarak sunmamı istediğini sanmıştım. Meğerse All Star'a davet etmişsin beni. Valla kusura bakma abi, benim buradaki Hollywood hayatımı bırakıp, oradaki açlığa geleceğimi sanıyorsan… Kesinlikle haklısın."

"YARIŞMACILAR İYİ HAZIRLANSIN, BAKALIM KARŞIMDA NE KADAR DAYANABİLECEKLER"

"Bir de rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler! Ve yeni bir iddiaya ne dersin!? Adını sen koy. Benim için fark etmez. Günün sonunda yarışmayı da iddiayı da kazanan ben olacağım. Survivor All Star'a gelmemi kıskananlar kudurduktan hemen sonra bu adresten bana ulaşabilirler… Çatla da patla nokta kom."