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Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı - Son Dakika
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Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı

Survivor All Star 2024'ün ilk bölümünde Poyraz ve Turabi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Turabi, küfürler savurarak Poyraz'ın üstüne koşarken araya diğer yarışmacılar girdi. Gerilime müdahale eden Acun Ilıcalı ise iki tarafı da uyardı.

02.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 12:26
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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yarışmadaki ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Poyraz ve Turabi arasında gerginlik çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Turabi, Poyraz'ın üstüne koştu. Diğer yarışmacılar, takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışırken Acun Ilıcalı da iki ismi uyardı.

KÜFREDİP ÜZERİNE KOŞTU

Survivor All Star'daki ilk dokunulmazlık oyununda Poyraz ve Turabi karşı karşıya geldi. Yarışmaya katılmadan önce de aralarında gerginlik olan ikilinin mücadelesinde kazanan taraf Poyraz'ın takımı oldu. Poyraz'ın oyun esnasında kendini çekmesinden ve sözlerinden rahatsız olan Turabi, öfkeden deliye döndü. Poyraz'ın yaptığı sevinç sonrası Turabi, "İlerleyen zamanda görüşeceğiz" derken Poyraz "İlk oyundan başladı, gel" cevabını verdi. Öfkeden deliye dönen Turabi ise "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek küfürler savurarak Poyraz'a doğru koştu. Araya giren iki takım yarışmacıları da ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor All Star'ın ilk oyununda kavga! Turabi, sözlerine sinirlediği Poyraz'ın üzerine yürüdü

ACUN ILICALI: BU TANSİYONLA YÜRÜMEZ, İZİN VERMEYİZ

İkili sakinleştikten sonra oyun alanına gelen Acun Ilıcalı "Bunlar ilk günden istemediğimiz şeyler. Turabi'nin yaptıklarını da kabul etmiyoruz. Kendisini oyundan ayırdık. Bu tansiyonla yürümez haberiniz olsun. Turabi'yi gözetim altına alacağız. Turabi kullandığı kelimeleri kullanamaz buna izin vermeyiz. Sizin tarafta da bir yarışmacıyı nasıl delirtiriz oynamamanız lazım" dedi.

Survivor All Star'ın ilk oyununda kavga! Turabi, sözlerine sinirlediği Poyraz'ın üzerine yürüdü

POYRAZ: TURABİ 2 AYDIR SAYGISIZLIKLARIYLA KIŞKIRTMA YAPIYOR

Poyraz ise Acun Ilıcalı'nın sözlerine "Ben birini daha ikinci oyunda nasıl delirtebilirim? Bu adam 2 aydır bütün saygısızlıkları kışkırtmaları yapıyor. Ben, bana gelen tepkinin cevabını veriyorum" diyerek karşılık verdi.

Survivor All Star'ın ilk oyununda kavga! Turabi, sözlerine sinirlediği Poyraz'ın üzerine yürüdü

"GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI RTÜK'TEN DOLAYI YAYINLAYAMADIK"

Konseyde sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Bizim için çok erken oldu. Gergin dakikalar yaşandı. Oyun esnasında yaşanan şeylere normal bakıyoruz. Burada kötü söz söylendiğinde başkasının hakkına girilmiş oluyor. Üst üste tasvip etmediğimiz sözler çıktı. Biz bunların büyük bir kısmını RTÜK'ten dolayı yayınlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

TURABİ: HAK ETSE DE O SÖZLERİ SÖYLEMEMEM GEREKİYOR

Acun Ilıcalı'nın söz hakkı vermesiyle konuşan Turabi ise şunları söyledi: "Söylenecek bir şey yok. Haklı da olsan söyleyince haksız duruma geçiyorsun. Normalde bu kadar çok söylemezdim. Yıllardır yabancı ülkede olduğum için Türkçede kendimi ifade etme zorluğu yaşıyorum. Sinirlenince kötü söze başvurursun. Her ne kadar hak etseler de o sözleri söylemem lazım. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum."

Survivor All Star'ın ilk oyununda kavga! Turabi, sözlerine sinirlediği Poyraz'ın üzerine yürüdü
Survivor All Star\'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: İnsanlar böyle boş ve anlamsız şeylere nasıl vakit ayırır beynim almıyor Yanıtla 13 1
  • FATİH ŞAHİN: İlk başta poyrazı haksız buldum ergence tavırlardan dolayı fakat instagramına bakınca fena kışkırtmalar yapmıs rakip haklı Yanıtla 7 1
  • Uğur RİZE: Kuklalar sizi ıy kusacam bırakın şunları Yanıtla 3 1

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı - Son Dakika
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