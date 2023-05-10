"Survivor benim için bitti" diyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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"Survivor benim için bitti" diyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi

10.05.2023 15:45

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna sert sözlerle cevap verdi. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe başta olmak üzere birçok ismi hedef alan Çamkıran, "Acun Ilıcalı arasa da gitmem. 2 defa şampiyon olmuş ve Survivor adına yarışıp dünya şampiyonu olmuş ben yerine, özel jetiyle getirdiği Nusret yarışsın. Hem Nusret parkurlara tuz, Atakan da yarışmacılara diz ve dirsek atar" dedi.

2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da mücadele ederek peş peşe şampiyon olan Turabi Çamkıran, "Bir daha Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerle cevap verdi.

"SURVIVOR'A GİTMEM İÇİN ACUN ABİNİN ARAMASI LAZIMDI"

Bir daha Survivor'a katılmayacağını söyleyen Çamkıran; Acun Ilıcalı, Nusret Gökçe, Nagihan Karadere, Çağan Atakan Arslan ve Nisa Bölükbaşı gibi isimleri de hedef aldı. Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sormaktan vazgeçin arkadaşlar. Artık Survivor'dan emekliyim. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Gelmem için önce Acun abinin kendisinin beni araması lazımdı, yanındaki arkadaşının araması değil. Artık bu saatten sonra arasa da gitmem."

"ÖZEL JETİYLE GETİRDİĞİ NUSRET YARIŞSIN"

"2 defa şampiyon olmuş ve Survivor adına yarışıp dünya şampiyonu olmuş ben yerine, özel jetiyle getirdiği Nusret yarışsın. Hem Nusret parkurlara tuz, Atakan da yarışmacılara diz ve dirsek atar, hatta hızını alamayıp hak edenlerin totosunu tekmeler ama Hayim düşer, dopingli hırsızın biri çıkar itiraz eder, Nagehan "Kıskanıyorsun oğlum" diye ağzına çarpar, deli Taner herkesi kafese davet eder, Berkan 'tranquilo' diyerek herkesi yatıştırır, herkes tüm bu olanlar için Hakan'ı suçlar, Bozok adada patates satar, Nisa tüm Survivor şampiyonlarının olduğu gibi SMS ile şampiyon olur, bazı yarışmacılar ömür boyu bunu unutamaz. "

"BEN LÜKS VİLLAMDA MANKENLERLE AKSİYON FİLMİNE HAZIRLANIRIM"

"Ben de Hollywood'da lüks villamda, bir birinden güzel mankenlerle aksiyon filmlerine hazırlanırım. Yakında güzel projelerle karşınıza tekrar çıkacağım. O güne kadar sevenlere sevgilerimle, sevmeyenlere sövgülerimle. Survivor tam anlamıyla İstanbul gibi. Fethi zor, fatihi tek. Survivor'ın tek fatihi benim!"

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Turabi Çamkıran, Nusret Gökçe, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Survivor benim için bitti' diyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Survivor benim için bitti" diyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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