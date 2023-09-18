Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti - Son Dakika

Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:21

Survivor All Star kadrosuna dahil olduktan sonra yarışmacılara ''Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler diyerek gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi, rakiplerine şimdiden meydan okuduğu birçok paylaşım yapınca annesini kızdırdı.

"ANADAN 3 SAATLİK FIRÇA YEDİM"

Yarışmaya seçildikten sonra rakiplerini hedef aldığı peş peşe paylaşımlar yapan Turabi Çamkıran, annesini kızdırdı. Annesinin attığı "Dilin dursun lan" yazılı mesajı paylaşan Turabi, "Anadan yaklaşık 3 saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım. Söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir" ifadelerini kullandı.

Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti: Dilin dursun

RAKİPLERİNE MEYDAN OKUMUŞTU

Acun Ilıcalı 13 Eylül'de yaptığı paylaşımda Turabi'nin bir kez daha yarışmada mücadele edeceğini duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Instagram hesabından rakiplerine meydan okuyan Turabi, şu ifadeleri kullandı: "Valla Acun abi beni aradığın zaman, sağlığımdan dolayı aldığım ilaçların etkisinden de olsa gerek Survivor All Star'ı, finalden sonra da gençliğimden beri hayalim olan Acun Firarda'yı, Turbo Firarda olarak sunmamı istediğini sanmıştım. Meğerse All Star'a davet etmişsin beni. Valla kusura bakma abi, benim buradaki Hollywood hayatımı bırakıp, oradaki açlığa geleceğimi sanıyorsan… Kesinlikle haklısın."

"Bir de rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler! Ve yeni bir iddiaya ne dersin!? Adını sen koy. Benim için fark etmez. Günün sonunda yarışmayı da iddiayı da kazanan ben olacağım. Survivor All Star'a gelmemi kıskananlar kudurduktan hemen sonra bu adresten bana ulaşabilirler… Çatla da patla nokta kom."

Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti: Dilin dursun

Turabi Çamkıran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor öncesi rakiplerine gözdağı veren Turabi, annesinden azar işitti - Son Dakika
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