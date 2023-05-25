Tarkan ve eşi Pınar seçimin ikinci turunda birlikte oy kullanmışlardı! Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birkaç sene önce Almanya'ya taşınan ve orada yaşamaya devam eden Megastar lakaplı Tarkan, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla bir kez daha sandık başına gitti.

OYLARINI VERDİLER

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullandı. 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sandık başında eşiyle verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

ACIMASIZCA ELEŞTİRİNCE TEPKİ GÖRDÜ

Sandık başına spor kıyafetlerle giden Tarkan ve eşi kullanıcıların dikkatini çekti. Pınar Tevetoğlu'nun kombini acımasız eleştirilerin hedefi oldu. Bir kullanıcı "Tarkan'ın eşi böyle olmamalı ya" tarzında yorum yapınca diğer kullanıcılar yoruma sert tepki gösterdi.