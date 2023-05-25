Tarkan ve eşi Pınar seçimin ikinci turunda birlikte oy kullanmışlardı! Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Tarkan ve eşi Pınar seçimin ikinci turunda birlikte oy kullanmışlardı! Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyada gündem oldu

25.05.2023 08:49

Almanya'da ikamet eden başarılı şarkıcı Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gittiler. Sosyal medya hesabından eşiyle sandık başında verdikleri pozları paylaşan Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun kombini olay oldu. Bir kişi Pınar Tevetoğlu'nu eleştirince diğer kullanıcılar yorumu resmen tepki yağmuruna tuttu.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birkaç sene önce Almanya'ya taşınan ve orada yaşamaya devam eden Megastar lakaplı Tarkan, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla bir kez daha sandık başına gitti.

OYLARINI VERDİLER

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullandı. 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sandık başında eşiyle verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyayı ikiye böldü

ACIMASIZCA ELEŞTİRİNCE TEPKİ GÖRDÜ

Sandık başına spor kıyafetlerle giden Tarkan ve eşi kullanıcıların dikkatini çekti. Pınar Tevetoğlu'nun kombini acımasız eleştirilerin hedefi oldu. Bir kullanıcı "Tarkan'ın eşi böyle olmamalı ya" tarzında yorum yapınca diğer kullanıcılar yoruma sert tepki gösterdi.

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyayı ikiye böldü
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyayı ikiye böldü
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Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyayı ikiye böldü Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyayı ikiye böldü

Pınar Dilek Tevetoğlu, Almanya, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan ve eşi Pınar seçimin ikinci turunda birlikte oy kullanmışlardı! Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan ve eşi Pınar seçimin ikinci turunda birlikte oy kullanmışlardı! Pınar Tevetoğlu'nun seçim kombini sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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