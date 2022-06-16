Tartışmalara o da katıldı! Neşet Ertaş'ın kız kardeşi, yaşanan film krizi hakkında konuştu - Son Dakika
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Tartışmalara o da katıldı! Neşet Ertaş'ın kız kardeşi, yaşanan film krizi hakkında konuştu

16.06.2022 11:53

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin vasiyeti doğrultusunda film yapılmasına ilişkin izninin olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kırşehir'de, ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin vasiyeti üzerine film yapılmasına ilişkin izninin olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ertuğrul, "Ağabeyim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Ağabeyimin videolarını izlesinler. Hiçbir şekilde filmden bahsetmez" dedi.

Kriz büyüyor! Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden vasiyet iddialarına tepki

FİLM VASİYETİNDE BULUNDUĞU İDDİASI

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine hayatının film yapılacağına yönelik çıkan haberlere Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, tepki gösterdi. Ağabeyinin, filminin çekilmesini istemediğini belirten Ertuğrul, "Ağabeyim filminin çekilmesini istemedi.

Kriz büyüyor! Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden vasiyet iddialarına tepki

"BÖYLE BİR VASİYETİ YOK"

"Bizler, ailesi olarak vasiyetini yerine getirmek için film çekilmesine izin vermiyoruz. Ağabeyimin yakın arkadaşları da var. Ağabeyim adına yayınlanmış kitaplar da var ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.

Kriz büyüyor! Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden vasiyet iddialarına tepki

"VASİYETİ ÇİĞNENDİ"

Aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan Merhum Neşet Ertaş'ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş'ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kriz büyüyor! Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden vasiyet iddialarına tepki

"DAVA DEVAM EDİYOR"

"Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir"

Kriz büyüyor! Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden vasiyet iddialarına tepki
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Kaynak: DHA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tartışmalara o da katıldı! Neşet Ertaş'ın kız kardeşi, yaşanan film krizi hakkında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışmalara o da katıldı! Neşet Ertaş'ın kız kardeşi, yaşanan film krizi hakkında konuştu - Son Dakika
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