Time dergisini geri çevirdi! En etkili 100 kişi listesine giren Haluk Levent, ödülü kabul etmedi - Son Dakika
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Time dergisini geri çevirdi! En etkili 100 kişi listesine giren Haluk Levent, ödülü kabul etmedi

14.04.2023 09:44

Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine giren Haluk Levent ödülü kabul etmedi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili konuşan Levent, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından afet bölgesine giderek kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yaptığı yardımlar adından söz ettiren Haluk Levent, Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesi için önerildi. Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye girerek ödüle layık görülen Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle geldi.

ÖDÜLÜ REDDETTİ

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, "İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim" sözleriyle duyurdu. Ancak ödülü reddettiğini ve ABD'ye gitmeyeceğini söyleyen ünlü isim, " Twitter'da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap'ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika'ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" dedi.

YORUMLAR (4)
  • Ferdi dayfur: Ak Parti'nin yaptigi hizmetleri saysak çenemiz yorulur yazsak sayfalar dolar gel gör ki şu adam kadar dürüst olamayan kocaman bir camia var örnek alın biraz Amerika'dan Avrupa'dan icazet almayın Cevap Yaz 22 14 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: ADAMSIN ADAM,SENİ ÖVÜYOR GİBİ YAPARAK DEVLETİNİ KÜÇÜKDÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN OLUŞUMLARA PRİM TANIMAMAŞSIN,SENİ SEVERDİM ŞİMDİ DAHA ÇOK SEVİYORUM. Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
  • Fuat Kaya: Şu adamı bu süreçte kendi çıkarları için kullanmaya çalıştılar ama helal olsun haluk sana dim dik durdun helal olsun Rock ın Kralı... Cevap Yaz 48 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Time dergisini geri çevirdi! En etkili 100 kişi listesine giren Haluk Levent, ödülü kabul etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Time dergisini geri çevirdi! En etkili 100 kişi listesine giren Haluk Levent, ödülü kabul etmedi - Son Dakika
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