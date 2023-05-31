TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi

Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı verildi.

2 BÖLÜM SONRA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Dizinin final kararının ardında başrol oyuncularından herhangi bir paylaşım gelmedi.

Yürek Çıkmazı dizisi daha önce kadına şiddet sahnelerinden dolayı izleyicilerin tepkisini çekmişti.