TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi - Son Dakika
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TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi

TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi

31.05.2023 14:03

Başarılı isimlerin başrolünü paylaştığı TRT dizisi Yürek Çıkmazı için final kararı alındı. Dün akşam 26. bölümle izleyici karşısına çıkan dizi 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı verildi.

2 BÖLÜM SONRA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Dizinin final kararının ardında başrol oyuncularından herhangi bir paylaşım gelmedi.

Yürek Çıkmazı dizisi daha önce kadına şiddet sahnelerinden dolayı izleyicilerin tepkisini çekmişti.

TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
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Yürek Çıkmazı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi - Son Dakika
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