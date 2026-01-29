Trump ve dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'dan el ele görüntü - Son Dakika
Trump ve dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'dan el ele görüntü

29.01.2026 00:52
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine desteğiyle bilinen dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj ile başkent Washington'daki bir etkinlikte el ele görüntülendi. Minaj'ın, Trump ile el ele tutuşması kadar sahnede yaptığı açıklamalar da etkinliğe damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteğiyle bilinen dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, son açıklamalarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Başkent Wahington'daki bir etkinlikte beklenmedik bir şekilde Trump'a eşlik eden Minaj,bununla da yetinmeyerek bir konuşma da yaptı.

"TRUMP'IN EN BÜYÜK HAYRANIYIM"

Trump'a yönelik daha önceki destek açıklamalarına yoğun eleştiriler geldiğini hatırlatan Minaj, söz konusu durumun kendisini ABD Başkanı'na desteğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi. Minaj, "Ben Başkan'ın en büyük hayranıyım. Bu değişmeyecek. Nefret mi? Aslında bu beni onu daha fazla desteklemeye motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"ONUN ARKASINDA GÜÇ VAR VE TANRI ONU KORUYOR"

43 yaşındaki rapçi ayrıca, Trump için "Onun arkasında güç var ve tanrı onu koruyor. Amin!" dedi ve devam etti: "Onunla uğraşmalarına izin vermeyeceğiz, karalama kampanyaları işe yaramayacak. Tamam mı?"

EL ELE TUTUŞMALARI DİKKATİ ÇEKTİ

Öte yandan beyaz kürklü bir paltoyla katıldığı etkinlik boyunca Minaj'ın uzun akrilik tırnaklarıyla Trump ile el ele tutuşması da dikkatlerden kaçmadı.

