Trump ve dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj\'dan el ele görüntü

ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteğiyle bilinen dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, son açıklamalarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Başkent Wahington'daki bir etkinlikte beklenmedik bir şekilde Trump'a eşlik eden Minaj,bununla da yetinmeyerek bir konuşma da yaptı.
Trump'a yönelik daha önceki destek açıklamalarına yoğun eleştiriler geldiğini hatırlatan Minaj, söz konusu durumun kendisini ABD Başkanı'na desteğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi. Minaj, "Ben Başkan'ın en büyük hayranıyım. Bu değişmeyecek. Nefret mi? Aslında bu beni onu daha fazla desteklemeye motive ediyor" ifadelerini kullandı.
43 yaşındaki rapçi ayrıca, Trump için "Onun arkasında güç var ve tanrı onu koruyor. Amin!" dedi ve devam etti: "Onunla uğraşmalarına izin vermeyeceğiz, karalama kampanyaları işe yaramayacak. Tamam mı?"
Öte yandan beyaz kürklü bir paltoyla katıldığı etkinlik boyunca Minaj'ın uzun akrilik tırnaklarıyla Trump ile el ele tutuşması da dikkatlerden kaçmadı.
