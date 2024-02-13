Tuba Büyüküstün, Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galasında şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti

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Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yer aldığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, 14 Şubat'ta Gain'de yayınlanacak. Merakla beklenen dizinin galası ise dün akşam yapıldı. Büyüküstün gala tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

SADELİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Büyüküstün, cesur sahnelerinin bulunduğu dizinin galası siyahlar içinde katıldı. Mini etek ve transparan bluzla dikkatle üzerine çeken oyuncu, saçlarını açık bırakarak doğal bir makyaj yaptı. Sade şık kombiniyle bakışları üzerine çeken Büyüküstün, tam not aldı.

YARIN YOKMUŞ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

4 bölümden oluşan dizide; bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tuba Büyüküstün) ve deneyimli gazeteci Hakan'ın (Halit Ergenç) yolları bir tesadüf sonucu tekrar kesişir. İkili, dürüst ve açık bir iletişim kurmanın yollarını ararken bunun aslında hiç de kolay olmadığını fark ederler. Birlikte geçirdikleri kısa ama yoğun zaman zarfında önyargılarıyla yüzleşirken birbirlerine yaklaşımları da değişmeye başlar.