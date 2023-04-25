Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı dinleyen eski manken Tuğçe Kazaz ise sosyal medya hesabından tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

"SEN SANATÇI ŞUURUNDAN UZAK BİR PİYANİSTSİN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı yapmaması gerektiğini söyleyen Kazaz, "Şu hadsize bak, Millet İttifakı için yaptığı besteyi 100. Yıl Marşı diye yutturacak. 100. Yıl Marşı'nı ancak tarafsız bir sanatçı çıkartabilir. Fazıl Say, sen CHP'nin sanatçısısın, ama en önemlisi milli birlikten ve manevi şuurdan uzaksın. O yüzden bu çıkarttığın marş Türkiye'yi tasvir etmiyor, ancak seni ve tayfanı temsil ediyor. 2. Yüzyılı bu millet yeniden yazınca gerçek bir Akif daha çıkacaktır. Sen sanatçı şuurundan uzak bir piyanistsin, piyanist kal!" ifadelerini kullandı.

FAZIL SAY'DAN 100. YIL MARŞI

Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, marşın sözleri ise şu şekilde:

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya