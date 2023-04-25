Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın - Son Dakika
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Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın

25.04.2023 14:43

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı yapmasını sert bir dille eleştirerek "Şu hadsize bak, Millet İttifakı için yaptığı besteyi 100. Yıl Marşı diye yutturacak. Fazıl Say, sen CHP'nin sanatçısısın, ama en önemlisi milli birlikten ve manevi şuurdan uzaksın. O yüzden bu çıkarttığın marş Türkiye'yi tasvir etmiyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı dinleyen eski manken Tuğçe Kazaz ise sosyal medya hesabından tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

"SEN SANATÇI ŞUURUNDAN UZAK BİR PİYANİSTSİN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı yapmaması gerektiğini söyleyen Kazaz, "Şu hadsize bak, Millet İttifakı için yaptığı besteyi 100. Yıl Marşı diye yutturacak. 100. Yıl Marşı'nı ancak tarafsız bir sanatçı çıkartabilir. Fazıl Say, sen CHP'nin sanatçısısın, ama en önemlisi milli birlikten ve manevi şuurdan uzaksın. O yüzden bu çıkarttığın marş Türkiye'yi tasvir etmiyor, ancak seni ve tayfanı temsil ediyor. 2. Yüzyılı bu millet yeniden yazınca gerçek bir Akif daha çıkacaktır. Sen sanatçı şuurundan uzak bir piyanistsin, piyanist kal!" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Kazaz'dan 100. Yıl Marşı çıkaran Fazıl Say'a tepki: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın

FAZIL SAY'DAN 100. YIL MARŞI

Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Kazaz'dan 100. Yıl Marşı çıkaran Fazıl Say'a tepki: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın

Fazıl Say'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, marşın sözleri ise şu şekilde:

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya

YORUMLAR (19)
  • Beşiktaş 1903: Sen git din değiştir sanane marsdan Cevap Yaz 30 10 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Tuğçe kazaz chp li olsaydı din değiştirdi diye buradaki troller yirtinirdi. Şimdi savunuyorlar Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
  • GÖKHAN AKMAN: 100. Yıl Marşını AKP'nin desteklediği Şivan Perver Yapsa daha hoşlarına giderdi muhtemelen. Çünkü iyi olan her şeye karşılar. Cevap Yaz 27 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın - Son Dakika
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