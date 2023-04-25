Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı dinleyen eski manken Tuğçe Kazaz ise sosyal medya hesabından tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı yapmaması gerektiğini söyleyen Kazaz, "Şu hadsize bak, Millet İttifakı için yaptığı besteyi 100. Yıl Marşı diye yutturacak. 100. Yıl Marşı'nı ancak tarafsız bir sanatçı çıkartabilir. Fazıl Say, sen CHP'nin sanatçısısın, ama en önemlisi milli birlikten ve manevi şuurdan uzaksın. O yüzden bu çıkarttığın marş Türkiye'yi tasvir etmiyor, ancak seni ve tayfanı temsil ediyor. 2. Yüzyılı bu millet yeniden yazınca gerçek bir Akif daha çıkacaktır. Sen sanatçı şuurundan uzak bir piyanistsin, piyanist kal!" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya
Son Dakika › Magazin › Tuğçe Kazaz, 100. Yıl Marşı besteleyen Fazıl Say'a yüklendi: Şu hadsize bak, sen CHP'nin sanatçısısın - Son Dakika