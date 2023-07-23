Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalarda bulundu - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalarda bulundu

23.07.2023 12:42

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Klafa hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Tayfur, Kalfa'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti ve adalete teslim edeceğini söyledi. Ayrıca, Kalfa'nın kendisine ait olduğu kasetlerle tehdit ettiğini belirtti.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Klafa ile ilgili ağır suçlamalarda bulunmuş, "Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun." diyerek eski nişanlısına savaş açmıştı. Tayfur'dan bir dikkat çeken paylaşım daha geldi.

ÇOK KONUŞULAN İDDİALARDA BULUNDU

Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur, çok konuşulacak iddiaları gündeme geldi. Kalfa'nın şantajlarına artık sessiz kalmayacağını belirten Tuğçe Tayfur şunları söyledi: "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

"NE VARSA PAYLAŞ"

Hikayesinde Kalfa'nın ona attığı mesajları paylaşan ünlü isim, 6 aydır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirterek Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu. Ardından bir paylaşım yapan Tayfur eski nişanlısına adeta meydan okudu. Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.

"BANA ATTIĞIN TEHDİT VİDEON VARDI"

Kalfa'nın kendisine ait olduğu kasetlerle tehdit ettiğini belirten Tayfur 'Beni karalamak için açtığın o hesap zaten senin fake hesaplarından biriydi ve o fake hesabından bana attığın tehdit videon vardı ve bu savcılıkta senin ilişkilendirmişti' diye söyledi.

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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalarda bulundu - Son Dakika


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