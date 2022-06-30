Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, salı günü 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve yakın dostları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğan Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Törene katılan Türkan Şoray ise rol arkadaşına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

TÜRKAN ŞORAY TABUTA SARILIP AĞLADI

Sayısız projede rol aldığı Cüneyt Arkın'a son görevini yapan Türkan Şoray ise Teşvikiye Camii'nde hazır bulundu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan 77 yaşındaki Şoray, Arkın'ın tabutunu öperek hüngür hüngür ağladı.