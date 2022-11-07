Türkiye'de bir döneme damga vuran, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Türkiye'de bir döneme damga vuran, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı

07.11.2022 14:30

Türkiye'de 2020 yılının en çok gündem olan isimlerinden biri "Filozof" lakabıyla tanınan Atakan Kayalar olmuştu. Gerek okuduğu kitaplar gerekse de akıllıca sözleriyle bir anda gündeme oturan Atakan Kayalar, hızlı şekilde oturduğu gündemden aynı şekilde düştü. Uzun süreden bu yana ortalıkta görünmeyen Atakan'ın son hali ortaya çıktı.

Türkiye'de geçmiş dönemde aniden yıldızı parlayan ve aynı şekilde sönen birçok isim oldu. Bu isimlerden biri de 2020 yılının başlarına damga vuran ve "Filozof" lakabıyla ünlenen Atakan Kayalar'dı. O dönem hem yaşından büyük kitapları okuması hem de felsefik konulara kafa yorması nedeniyle "Süper çocuk" olarak adlandırılan Kayalar, uzun süre kendisine televizyonlarda yer buldu.

Türkiye'de bir dönem herkesin ilgi odağı olmuştu, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı

CANLI YAYINLARA ÇIKARILDI

Kayalar, 2020 yılında televizyonların da ilgi odağı oldu. Ünlü kanallar, Kayalar'ı ekranlarına çıkarmak adına kıyasıya bir yarış verdi. Ancak bu sırada devreye uzmanlar girdi. Uzmanlar, Kayalar'ın yanlış yönlendirildiğini ve ileride psikolojik açıdan sorunlar yaşayabileceğini işaret etti. Bu gelişmelerin ardından ise devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atakan'la bizzat ilgilendi.

Türkiye'de bir dönem herkesin ilgi odağı olmuştu, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı

AYNI HIZLA GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Atakan Kayalar, çok hızlı bir şekilde tırmandığı gündemin ilk sıralarından da aynı hızla düştü. Zaman zaman sosyal medyada videoları yeniden paylaşılan Atakan, uzun süreden bu yana ortalıkta görünmüyordu. Kayalar'ın son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Siyah bir takım elbise giydiği görülen Atakan'ın boyunun uzaması da gözlerden kaçmadı.

İşte Atakan'ın son hali:

Türkiye'de bir dönem herkesin ilgi odağı olmuştu, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı
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Son Dakika Magazin Türkiye'de bir döneme damga vuran, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de bir döneme damga vuran, Filozof Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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