Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış

Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Ece: Bir daha yapmayacağım

CHP'li Gürsel Tekin geçen sene eşinden boşanmasının ardından önceki gün Çırağan'da gerçekleşen törende hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı.

O DÖNEM NİHAN TEKİN'LE EVLİYDİ

Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı. Gürsel Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi. Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den.