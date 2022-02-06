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Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış

06.02.2022 14:02

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve haber spikeri Mehtap Özkan'ın dünyaevine girmesi çok konuşulmuştu. İkilinin, 2019 yılında Halk TV'de tanıştığı ve o dönem Tekin'in evli olduğu iddia edildi.

CHP'li Gürsel Tekin geçen sene eşinden boşanmasının ardından önceki gün Çırağan'da gerçekleşen törende hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı.

O DÖNEM NİHAN TEKİN'LE EVLİYDİ

Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı. Gürsel Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi. Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den.

Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Milletvekili, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış - Son Dakika
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