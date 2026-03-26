Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı
Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı

26.03.2026 14:48
Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı “Sultana” filminden yayınlanan ilk fragmanda, oyuncunun 3 aylık eğitimle hazırladığı direk dansı performansı dikkat çekti.

Başrolünde Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı “Sultana” filminden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda Büyüküstün’ün sergilediği direk dansı performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ROLÜ İÇİN 3 AY ÖZEL DERS ALDI

Filmde gece kulübünde direk dansçısı Meral karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün’ün rolüne hazırlanmak için üç ay boyunca özel ders aldığı öğrenildi. Oyuncunun fragmandaki performansı ve fiziksel hazırlığı izleyenlerin dikkatini çekti.

YEDİ KADININ HİKAYESİ ANLATILIYOR

“Sultana”, direk dansçısı yedi kadının hayatını ve yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Film, farklı karakterlerin yaşam mücadelelerini ve hikayelerini ekranlara taşıyacak. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı da yer alıyor.

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun Mert kursun :
    ker hane dede bir 3 ay ders alsa iyi olur 7 3 Yanıtla
  • @abdyrahym @abdyrahym:
    millete ne aşilamaya çalişiyorlar boyle diziler çikartip 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
