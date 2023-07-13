Karaciğer nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan ilk kez konuştu: Gözlem altındayım - Son Dakika
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Karaciğer nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan ilk kez konuştu: Gözlem altındayım

13.07.2023 08:30

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve organ nakli başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Özkan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak tedavisinin devam ettiğini ve setlere döneceğini belirtti.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önlem amaçlı organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncu, tedavisinin sürdüğünü ve setlere döneceğini söyledi.

"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım
Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım
Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım
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Ufuk Özkan, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karaciğer nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan ilk kez konuştu: Gözlem altındayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaciğer nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan ilk kez konuştu: Gözlem altındayım - Son Dakika
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