Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber geldi.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.

"KİMSE BENİM DUYGULARIMLA OYNAYAMAZ"

İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.

BERDAN MARDİNİ İLE EVLİYKEN GÖKHAN'LA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, eşinin kendisini aylarca başka adamlarla aldattığını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili konuşan Yelliler de Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşamaya başladığını itiraf etmişti.