Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
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Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

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İki yıldır birlikte olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Nikâh sonrası mutluluk gözyaşları döken Bastık’ın gelinliği de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Düğün için üstü açık, klasik model bir otomobil tercih eden Bastık ve Tütüncü, özel günlerinde aileleri ve yakın dostlarıyla birlikteydi. Çiftin düğününden renkli kareler de paylaşıldı.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

GELİNLİK VE DAMATLIK SÜRPRİZİ

Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık seçiminde birbirlerine sürpriz yaptıklarını anlattı. Ünlü çift, nikâh öncesinde birbirlerini gelinlik ve damatlıklarıyla görmedi.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Bastık, “Serkay'la ne provalarda ne de başka bir yerde gelinlik ve damatlıkla birbirimizi gördük. İlk kez nikâh kıyılırken karşı karşıya geldik” dedi.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Bastık’ın tercih ettiği gelinlik ise zarif tasarımıyla dikkat çekti ve beğeni topladı.

“NİKÂH KIYILIRKEN GÖZLERİM DOLDU”

Nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, anne ve babasının gözyaşlarına kayıtsız kalamadığını söyledi.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı, “Nikâh kıyılırken gözlerim doldu. Annem ve babam ağlayınca ben de kendimi tutamadım” ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

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Son Dakika Magazin Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika

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