Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı

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Avustralya'nın popüler dizisi Neighbours'da tanınan Scarlet Vas, üvey kardeşi Tayo Ricci ile evlendi. Melbourne'da gençlik yıllarında tanışan çift, ailelerinin birlikteliği sonucu üvey kardeş oldu. Ancak bu durum, aşklarını yaşamaktan alıkoymadı. Çift, geçen yıl Yunanistan'ın Mykonos adasında evlendi ve şimdi bir kız bebek bekliyorlar. Vas ve Ricci, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını bilgilendiriyor. İkili, olumsuz yorumlara rağmen aşklarını sürdürmekte kararlı.

29.11.2024 11:13  Güncelleme: 11:37
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Avustralya'nın popüler dizisi Neighbours'da polis memuru rolüyle tanınan Scarlet Vas, ilginç bir aşk hikayesinin kahramanı oldu. Gençlik yıllarında Melbourne'da tanıştığı Tayo Ricci ile ailelerinin birbirleriyle ilişkiye başlaması sonucu üvey kardeş olan çift, aşklarından vazgeçmedi ve evlendi.

Geçen yıl Eylül ayında Yunanistan'ın Mykonos adasında dünyaevine giren çift, şimdi bir kız bebek beklediklerini duyurdu. Instagram'da paylaştıkları videoda gebelik testi ve ultrason görüntülerini gösteren çift, bebeklerini "Noel Mucizemiz" olarak tanımladı.

Üvey kardeş olmalarına rağmen aşklarını yaşamaktan çekinmeyen çift, ilişkileri hakkında yapılan olumsuz yorumları umursamadıklarını belirtiyor. Scarlet, "Yorumları okumuyorum, ama gördüğümde gülüyorum. Trolleri eğlenceli buluyoruz" diyor.

Düğünlerinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Tayo'nun yaptığı dans gösterisi ve Scarlet'in çocuksu konuşmaları eleştirilere neden oldu.

2017-2018 yılları arasında Neighbours dizisinde rol alan Scarlet, şimdi eşiyle birlikte OnlyFans'ta içerik üretiyor. Platform üzerinden ayda 200 bin dolardan fazla kazandığını açıklayan Scarlet, Instagram'da 2.4 milyon, TikTok'ta ise 6.2 milyon takipçiye sahip. Çift şu anda Amerika'da yaşıyor ve sosyal medya kariyerlerine devam ediyor.

Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı
Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı
Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı
Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı

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Son Dakika Magazin Ünlü dizi oyuncusu üvey kardeşinden hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan null:
    İslam çağdışı diye naara atıp sonra dönüp buraya İslam'ın izin vermediği normları anlatan haber yapın. iyi misiniz 18 2 Yanıtla
  • Selçuk Siner:
    böyle haber başlığımı olur.rezilsiniz. 10 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Kaldırın şu haberi dengesizler.Sizdemi kardeşlerinizle bilmem ne yapıyosunuz ki normal bişeymiş gibi bunu haber gibi yayınlıyorsunuz.Sizde örf,anane,utanma yokmu.Yurtdışındaki pislikleri gelip burada yayınlıyorsunuz. 9 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    sanırım ikisinin ailesi de farklı doğru mu anladım? 4 0 Yanıtla
  • Deutschland:
    olumsuz yorum yapan mallar herşeyi dine vurmayın din altında neler yapıyorsunuz ln bunlar anne babaları evlenmeden öncede sevgiliydi dinen ne sakıncası var bu evliliğin üvey diyor yani anne baba ayrı hem zaten anne baba evlenmeden evlenmişler herşeyi dine vuran yobazlar sanki siz çok din iman biliyorsunuz 0 0 Yanıtla
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