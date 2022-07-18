Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

DÜĞÜN ESNASINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. Manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi.

23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur'un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

TUĞBA ÖZAY: BİZİM ODALAR YANDI, ALLAH KORUDU

Kendisi ve asistanı için tutulan odada yangın çıktığını öğrenen Tuğba Özay ise büyük panik yaşadı. Sosyal medya hesabından küle dönen odaların videosunu paylaşan Özay, "Bir düğünde sanatçı dostlarımızla beraberdik. Allah bizi gerçekten korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor. Ben de son dakikada otel değiştirmiştim. Yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. Merak etmeyin biz iyiyiz. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.