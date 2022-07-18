Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü - Son Dakika
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Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü

18.07.2022 07:48

Şanlıurfa'da gerçekleşen düğüne katılan manken Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimler ölümden döndü. Gece geç saatlerde otelde yangın çıktı. Özay ve asistanın kalması için tutulan oda, yangında küle dönerken konuyla ilgili paylaşım yapan manken, "Son dakika otel değişikliği yapmıştı. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

DÜĞÜN ESNASINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. Manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi.

Ünlü isimlerin katıldığı düğünde yangın çıktı! 23 kişi dumandan etkilendi

23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur'un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

TUĞBA ÖZAY: BİZİM ODALAR YANDI, ALLAH KORUDU

Kendisi ve asistanı için tutulan odada yangın çıktığını öğrenen Tuğba Özay ise büyük panik yaşadı. Sosyal medya hesabından küle dönen odaların videosunu paylaşan Özay, "Bir düğünde sanatçı dostlarımızla beraberdik. Allah bizi gerçekten korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor. Ben de son dakikada otel değiştirmiştim. Yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. Merak etmeyin biz iyiyiz. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Ünlü isimlerin katıldığı düğünde yangın çıktı! 23 kişi dumandan etkilendi
Ünlü isimlerin katıldığı düğünde yangın çıktı! 23 kişi dumandan etkilendi
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Kaynak: DHA

Tuğba Özay, Şanlıurfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü - Son Dakika
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