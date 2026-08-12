Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, 2024 yılından bu yana birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Buck Palmer ile evlilik kararı aldı. Tatil için gittikleri Endonezya'daki bir plajda romantik bir evlilik teklifi alan ünlü isim, bu özel anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

PLAJDA ROMANTİK SÜRPRİZ

Aşklarını gözlerden uzak yaşamak yerine sık sık takipçileriyle paylaşan ikili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Tatil rotalarını Endonezya'nın egzotik sahillerine çeviren çift, unutulmaz bir ana imza attı. 44 yaşındaki iş insanı Buck Palmer, kumsalda Alessandra Ambrosio'nun önünde diz çökerek sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Ambrosio, sevgilisine kumsalda sarılarak "evet" yanıtını verdi.

"HER HAYATTA SENİ SEÇERİM"

Plajda çekilen o duygu yüklü kareleri Instagram hesabı üzerinden milyonlarca takipçisiyle paylaşan Brezilyalı manken, fotoğrafların altına düştüğü romantik notla da dikkatleri üzerine çekti. Ambrosio, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu hayatta ve her hayatta seni seçerim. Sonsuza kadar aşkım..."

Ünlü çiftin mutluluk pozları ve romantik kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden ve ünlü dostlarından binlerce tebrik mesajı ile beğeni yağdı.