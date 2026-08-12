Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, 2024 yılından bu yana birlikte olduğu Buck Palmer'dan Endonezya tatilinde evlilik teklifi aldı. Kumsalda diz çökerek yapılan romantik teklife "evet" diyen Ambrosio, mutluluğunu "Bu hayatta ve her hayatta seni seçerim" sözleriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, 2024 yılından bu yana birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Buck Palmer ile evlilik kararı aldı. Tatil için gittikleri Endonezya'daki bir plajda romantik bir evlilik teklifi alan ünlü isim, bu özel anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

PLAJDA ROMANTİK SÜRPRİZ

Aşklarını gözlerden uzak yaşamak yerine sık sık takipçileriyle paylaşan ikili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Tatil rotalarını Endonezya'nın egzotik sahillerine çeviren çift, unutulmaz bir ana imza attı. 44 yaşındaki iş insanı Buck Palmer, kumsalda Alessandra Ambrosio'nun önünde diz çökerek sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Ambrosio, sevgilisine kumsalda sarılarak "evet" yanıtını verdi.

Ünlü manken evleniyor! Plajda

"HER HAYATTA SENİ SEÇERİM"

Plajda çekilen o duygu yüklü kareleri Instagram hesabı üzerinden milyonlarca takipçisiyle paylaşan Brezilyalı manken, fotoğrafların altına düştüğü romantik notla da dikkatleri üzerine çekti. Ambrosio, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu hayatta ve her hayatta seni seçerim. Sonsuza kadar aşkım..."

Ünlü çiftin mutluluk pozları ve romantik kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden ve ünlü dostlarından binlerce tebrik mesajı ile beğeni yağdı.

Ünlü manken evleniyor! Plajda
Ünlü manken evleniyor! Plajda
Ünlü manken evleniyor! Plajda

Alessandra Ambrosio, Endonezya, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı
UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Beşşar Esad’a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Dursun Özbek çıldırdı Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü Herkes Seray Kaya’nın görüntülerini konuşuyor Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Ortalığı sallayan kare Gerçek bambaşka çıktı
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:23
Görünce ağzı açık kaldı Geceye damga vuran görüntü
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü
10:17
Tadic’ten asist, Emre Mor’dan gol NEC Nijmegen play-off biletini aldı
Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:15:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.