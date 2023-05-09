Ünlü manken İrina Shayk, Formula 1 Miami Grand Prix yarışını transparan elbiseyle izlemeye geldi - Son Dakika
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Ünlü manken İrina Shayk, Formula 1 Miami Grand Prix yarışını transparan elbiseyle izlemeye geldi

09.05.2023 17:51

Formula 1 Miami Grand Prix araba yarışlarına pantolonsuz bir şekilde iç çamaşırını gösteren tül etek ile katılan Rus model Irina Shayk, yarış hayranları tarafından ağır şekilde eleştirildi. Bazı yarış severler eleştirinin dozunu artıp ünlü modele hakarete varan yorumlar yaptı.

Formula 1 Miami Grand Prix araba yarışları adeta ünlüler geçidine döndü. Dün dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, yıldız şarkıcı Shakira ile boy gösterirken, ünlü model Irina Shayk da yarışmayı izlemeye gelenler arasında yerini aldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Ünlü modelin kıyafeti ise her şeyin önüne geçti. Rus model, iç çamaşırını gösteren tül etek ile tribünde yerini aldı. Bazı yarış severler kıyafetin bir spor etkinliği için uygun olmadığını, bu tür bir kıyafetin ancak plajda giyilebileceğini söyledi. Bazı izleyiciler ise çocukların da olduğu bir ortamda böyle bir kıyafet giymenin her şeyden önce toplum ahlakına aykırı olduğunu söyledi.

ESKİ EŞİYLE BARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Irina, geçen hafta katıldığı New York'ta düzenlenen Met Gala törenlerinde eski kocası ile konuşurken görüntülenmişti.

YORUMLAR (1)
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Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye transparan elbiseyle geldi Ünlü model Irina Shayk, araba yarışlarını izlemeye transparan elbiseyle geldi

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Son Dakika Magazin Ünlü manken İrina Shayk, Formula 1 Miami Grand Prix yarışını transparan elbiseyle izlemeye geldi - Son Dakika


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