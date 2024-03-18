Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır\'ın Etiler\'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı

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Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündeme geldi.

DAHA ÖNCE ÜNLÜ FUTBOLCU OTURUYORDU

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Bodrum'da kendi zevklerine göre bir villa tadilatına başlayan çift, İstanbul'da evleri için de kesenin ağzını açtı. Ömer dizisinin yanı sıra reklamlarda rol Bahadır ile müzisyen eşi, Etiler'deki Boğaz manzaralı villaları için 270 bin TL kira ödüyor.

Çiftin villasında daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata yaşıyor. Futbolcu da aylık 5 bin euro kiraya oturuyordu.