Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır\'ın Etiler\'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı

Eşi Emir Ersoy ile Etiler'de Boğaz manzaralı bir eve taşınan Gökçe Bahadır'ın kirasının 270 bin TL olduğu ortaya çıktı.

18.03.2024 09:16  Güncelleme: 09:20
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Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündeme geldi.

DAHA ÖNCE ÜNLÜ FUTBOLCU OTURUYORDU

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Bodrum'da kendi zevklerine göre bir villa tadilatına başlayan çift, İstanbul'da evleri için de kesenin ağzını açtı. Ömer dizisinin yanı sıra reklamlarda rol Bahadır ile müzisyen eşi, Etiler'deki Boğaz manzaralı villaları için 270 bin TL kira ödüyor.

Çiftin villasında daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata yaşıyor. Futbolcu da aylık 5 bin euro kiraya oturuyordu.

Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
Ünlü Oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı

Gökçe Bahadır, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Necati Kaya: Akıllı kadin.Yarıni belirsiz bu ülkede Yüz milyonlar verip alacagina,5 milyonluk bir mevduatin aylik faizi ile almiş. 18 11 Yanıtla
  • babasultan: tahmin edeyim sen kelsin :D 16 1
  • süleyman hakan gökşen: saç önemli bir detay, hiç kel olan kişi ile evlenen ünlü görmedim... 13 0 Yanıtla
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