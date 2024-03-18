Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündeme geldi.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Bodrum'da kendi zevklerine göre bir villa tadilatına başlayan çift, İstanbul'da evleri için de kesenin ağzını açtı. Ömer dizisinin yanı sıra reklamlarda rol Bahadır ile müzisyen eşi, Etiler'deki Boğaz manzaralı villaları için 270 bin TL kira ödüyor.
Çiftin villasında daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata yaşıyor. Futbolcu da aylık 5 bin euro kiraya oturuyordu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı - Son Dakika
Yargı'nın dün akşam yayınlanan bölümde Başkomiser Eren'in polis kızı Tuğçe, görev için gittiği evde toplu tecavüze uğrayarak denize atıldı. Dizide böyle bir sahneye verilmesine öfke kusan izleyiciler tepki gösterdi.
Survivor All Star yarışmasında Ogeday, yarışmaya devam etmeme kararı alarak adadan ayrıldı. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenleyerek yaşananları sordu. Ogeday'ın yakın arkadaşları ve Acun Ilıcalı, Ogeday'ın kararını değerlendirdi. Ancak Ogeday daha sonra Survivor'a dönmek istediğini söyledi ve geri döndü.
Geçtiğimiz günlerde kazandığı iletişim oyununda baba olacağını öğrenen Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre Özden, dün akşam eşiyle telefonla konuşarak bebeğini kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Beria Özden, konuşmasının devamında eşini Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.
Sevilen sanatçı Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan annesinin ölümüyle kahrolan şarkıcı "Dünyamı kaybettim. İyileşmesi için çok çabaladık" dedi.
Şarkıları ve yorumuyla yıllara damga vuran 58 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu.
Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz germe ameliyatından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz' mesajını iletti.
84 yaşındaki Ali Sirmen, duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi olarak tanınan bir isimdi. Aynı zamanda hukukçu ve oyuncu olan Sirmen, bir süredir tedavi görüyordu. Cenaze programı henüz açıklanmadı.
İlk kez anne-baba olan genç çift, sosyal medya hesaplarından bebeklerinin odalarını paylaştı. Yasemin Şefkatli, çocuklarının odalarını gezerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede gündem oldu.
90'lı yılların efsane gruplarından biri olan Grup Laçin'in üyesi Şerif Baldemir, 2.5 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Grup üyesi Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından üzücü haberi duyurdu. Cenaze, Balçova Eyüp Sabri Camii'nden kaldırılacak.
Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, iletişim ödülü aldığında hamile olduğunu söyledi. Ancak kısa süre sonra Özden, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yunus Emre, bu haberi alınca ağlamaktan konuşamadı. Özden ise kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin yalan olduğunu söyleyenlere sert çıktı.
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