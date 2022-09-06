Refakatçi mi Hasta Mı? - Son Dakika
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Refakatçi mi Hasta Mı?

06.09.2022 22:01
Refakatçi mi Hasta Mı?

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in arabasının Nişantaşı'nda bir hastanenin parkında gün boyu durması dikkat çekti. Oyuncunun şoförünün de eczaneden ilaç alıp hastaneye girmesi "Hande Erçel hasta mı yoksa refakatçi mi" sorusunu akıllara getirdi.

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

'Sel Çal Kapımı' dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını dizi bitimiyle birlikte ayıran ve Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel'in bu aşkı ise kısa sürmüştü.

En son ailesi ve arkadaş grubuyla tekne kiralayıp Mavi Tur'a çıkan Erçel, İstanbul'a döndü.

Ünlü oyuncunun arabası, Nişantaşı'nda bir hastanenin parkında gün boyu durması dikkat çekti. Oyuncunun şoförünün de eczaneden ilaç alıp hastaneye girmesi "Hande Erçel hasta mı yoksa refakatçi mi" sorusunu akıllara getirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Refakatçi mi Hasta Mı? - Son Dakika

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