Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler

20.03.2022 23:29

Muhabirlerin "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusu üzerine Hülya Avşar, "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusuna Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil." dedi.

"EKRAN DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Proje tekliflerini beğenmediğini söyleyen Avşar "Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Ekranları özledim mi? Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. Ekran diye bir şey kalmadı herkes YouTube'da orada burada ekranda olabiliyorsunuz" diyerek teklifleri beğenmediğini belirtti.

"MANUKYAN'I OYNAMAK İSTERDİM"

Gazetecilerin "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim." dedi.

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914'te doğan Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması.

Hülya Avşar'ın Manukyan İtirafı!
Hülya Avşar'ın Manukyan İtirafı!
Hülya Avşar'ın Manukyan İtirafı!
Hülya Avşar'ın Manukyan İtirafı!
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Hülya Avşar, Manukyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler - Son Dakika
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