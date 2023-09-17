Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.09.2023 16:48

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın eski eşi oyuncu Oya Alasya, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Zeynep Alasya duyurdu. Oya Alasya, Köyden İndim Şehire filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi oyuncunun kızı Zeynep Alasya verdi.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi.

Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Alasya'nın cenazesi Zincirlikuyu camisinden kaldırılarak yine Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Türk tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Oya Alasya, sinemanın merhum usta oyuncularından Zeki Alasya'nın ilk eşiydi.

Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti

OYA ALASYA KİMDİR

Oya Alasya 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeki Alasya ile 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde karı kocayı oynadı ve gerçek hayatta da 1969 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ismini verdikleri bir kızları oldu ancak çift, 18 yıllık evliliklerini 1987 yılında sonlandırdı. Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar; Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner.

Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti - Son Dakika
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